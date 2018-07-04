Верующие жители деревни боятся этого дома и пишут жалобы

В Белоруссии, недалеко от Минска строится дом, которого боятся соседи. Черепа, черти и адские украшения пугают людей. В средневековье владельца сожгли бы на костре, без всяких разговоров. На всякий случай. Но сейчас не средние века и это хорошо.
Местные жители вначале даже удивлялись, мол какой красивый дом строится, а потом когда начали появляться украшения - заволновались. Руки из забора, светящиеся черепа. Тут нервы то у соседей не выдержали. "Надо как-то бороться с нечистью" - решили они. И давай писать в администрацию жалобы. Мол, страшно ходить тут. Вдруг это секта и тп.
Дома принадлежит местному бизнесмену. Человек он интересный и строит дом уже 10 лет. Даже машина с черепами.
Некоторые считают дом сельской достопримечательностью, а некоторые видят опасность. В связи с жалобами, представители администрации приезжали, да потом и уезжали. Т.к. они ни чего не сделают, оснований для нарушения нет.
А дом знатный. Я бы скатался посмотреть, жаль он в стране другой.
На крыше черти играются друг с другом.
А из забора лезут руки.
И смотрит масонский глаз.
Фото Владимира Евстафьева, Tut.by
Что-то подбное я уже слышал в 2014 году, когда снимал дом Мюнхгаузена в Ессентуках.
Дом Мюнхгаузена
Тогда говорили, что какой-то чудак построил дворец.
Живет, мол сказками.
Слава богу, никто не пожаловался.
Хотя дом и выглядит необычно.
Интересных элементов хватает.
Community Info