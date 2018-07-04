kot-de-azur (kot_de_azur) wrote in nash_dvor,
kot-de-azur
kot_de_azur
nash_dvor

Верующие жители деревни боятся этого дома и пишут жалобы

Казалось бы твой участок, а значит строй что хочешь. Так нет же, есть соседи, которые буду тебе указывать. А если они окажутся верующими, то пиши пропало. Местные жители атакуют соседа жалобами, и пытаются помешать строительству интересного дома.


В Белоруссии, недалеко от Минска строится дом, которого боятся соседи. Черепа, черти и адские украшения пугают людей. В средневековье владельца сожгли бы на костре, без всяких разговоров. На всякий случай. Но сейчас не средние века и это хорошо.



Местные жители вначале даже удивлялись, мол какой красивый дом строится, а потом когда начали появляться украшения - заволновались. Руки из забора, светящиеся черепа. Тут нервы то у соседей не выдержали. "Надо как-то бороться с нечистью" - решили они. И давай писать в администрацию жалобы. Мол, страшно ходить тут. Вдруг это секта и тп.




Дома принадлежит местному бизнесмену. Человек он интересный и строит дом уже 10 лет. Даже машина с черепами.



Некоторые считают дом сельской достопримечательностью, а некоторые видят опасность. В связи с жалобами, представители администрации приезжали, да потом и уезжали. Т.к. они ни чего не сделают, оснований для нарушения нет.



А дом знатный. Я бы скатался посмотреть, жаль он в стране другой.



На крыше черти играются друг с другом.



А из забора лезут руки.



И смотрит масонский глаз.


Фото Владимира Евстафьева, Tut.by

Что-то подбное я уже слышал в 2014 году, когда снимал дом Мюнхгаузена в Ессентуках.

Дом Мюнхгаузена



Тогда говорили, что какой-то чудак построил дворец.



Живет, мол сказками.



Слава богу, никто не пожаловался.



Хотя дом и выглядит необычно.



Интересных элементов хватает.


Tags: культура
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