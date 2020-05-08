Лучший комментарий по теме коронавируса и список доступных необходимых лекарств

Этот сегодняшний комментарий совпадает с моим мнением и чётко сформулирован.
Всех несогласных с его содержанием приглашаю аргументировать в обсуждение.
если оставить в стороне группы риска - пожилых и больных, то для оставшихся все зависит от концентрации вируса в организме.
малая концентрация - чаще даже не заметил, организм пережевал и выработал антитела.
большая доза - поболел заметно, но пережил.
сверх большая - ивл и тоннель с прожектором в конце.
самоизоляция помогает не только снизить нагрузку на медучреждения, но и снижает риски получить предельные дозы вируса - разово или путем накопления поступающих извне.
мера оправданна, как и маски, как и гигиена, как и случайные половые связи "в презервативе"
отсюда
Кроме этого, список препаратов для профилактики и первичной самостоятельной терапии при подозрении на ковид, если самочувствие не требует вызова Скорой помощи :
- витамин Д3
- препараты цинка
- омепразол
- корень солодки
- биофлавоид из кожуры лимона и апельсина
- жжёный сахар
- полоскания теплым раствором (не кипятком!) жженого сахара. В него можно добавлять соль и немного соды. Кстати, жжёный сахар (без соли и соды, конечно) полезно просто рассасывать и съедать где-то по 15-20 гр. в день.
- ингаляции
- азитромицин
По ссылке подробная статья с указанием как именно применять данные лекарства и методы - Иммунолог рассказал, почему COVID-19 считается самым хитрым вирусом: обманывает организм
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