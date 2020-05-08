ledy_lisichka (ledy_lisichka) wrote in nash_dvor,
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ledy_lisichka
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Лучший комментарий по теме коронавируса и список доступных необходимых лекарств




Этот сегодняшний комментарий совпадает с моим мнением и чётко сформулирован.
Всех несогласных с его содержанием приглашаю аргументировать в обсуждение.


если оставить в стороне группы риска - пожилых и больных, то для оставшихся все зависит от концентрации вируса в организме.
малая концентрация - чаще даже не заметил, организм пережевал и выработал антитела.
большая доза - поболел заметно, но пережил.
сверх большая - ивл и тоннель с прожектором в конце.

самоизоляция помогает не только снизить нагрузку на медучреждения, но и снижает риски получить предельные дозы вируса - разово или путем накопления поступающих извне.
мера оправданна, как и маски, как и гигиена, как и случайные половые связи "в презервативе"
отсюда

Кроме этого, список препаратов для профилактики и первичной самостоятельной терапии при подозрении на ковид, если самочувствие не требует вызова Скорой помощи :

- витамин Д3
- препараты цинка
- омепразол
- корень солодки
- биофлавоид из кожуры лимона и апельсина
- жжёный сахар
- полоскания теплым раствором (не кипятком!) жженого сахара. В него можно добавлять соль и немного соды. Кстати, жжёный сахар (без соли и соды, конечно) полезно просто рассасывать и съедать где-то по 15-20 гр. в день.
- ингаляции
- азитромицин

По ссылке подробная статья с указанием как именно применять данные лекарства и методы - Иммунолог рассказал, почему COVID-19 считается самым хитрым вирусом: обманывает организм





Tags: Обсуждение, Общество
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Besttanyamarch

May 8 2020, 04:39:30 UTC today Edited:  May 8 2020, 04:42:05 UTC

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Я не отрицаю наличие вируса и не призываю "плыть по течению", но принимаемые меры настолько абсурдны и противоречивы, что ни о какой их эффективности говорить не приходится.
На вопросы, которые я задаю в подобных дискуссиях, никто ни разу мне не ответил. Попробуйте вы:
1. Эпидемия началась в Китае, распространилась на Южную Корею. Границы были ещё долгое время открыты. Вопрос: почему не было и нет волны заболеваемости на нашем Дальнем Востоке, где перемещение людей через границу очень интенсивно? Первые заболевшие появились там даже позднее, чем в западной части нашей страны.
2. При любой сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ все врачи дружно советуют в качестве профилактики больше бывать на свежем воздухе, больше двигаться - т.е. укреплять иммунитет. Как эти советы стыкуются с призывом к длительной самоизоляции в четырёх стенах?! Особенно губительна гиподинамия без прогулок и свежего воздуха для пожилых, поэтому подчёркнутое ограничение их прав на прогулки - это откровенная дискриминация группы людей по возрастному признаку.
3. Перепрофилирование многих лечебных учреждений, в том числе уникальных, под приём вирусных пациентов и отказ от плановых операций и процедур (в том числе кардио- и онкологическим пациентам) вызовет в ближайшей перспективе резкий рост смертности от болезней, не связанных с коронавирусом, кто за это ответит? В нашей области, к примеру, было публично озвучено указание принимать пациентов только в случае угрозы их жизни. Скажите, как человек, у которого, допустим, началось онкологическое заболевание, а симптомы пока не очевидны, может без обращения к врачам понять, что ситуация угрожает его жизни?!
4. Теперь об абсурде как он есть: почему продуктовые магазины открыты, а, допустим, книжный или обувной закрыты, хотя вероятность заразиться в первом в разы выше, чем во втором? Или, допустим, в самом начале т.н. эпидемии в качестве меры борьбы с вирусом (!) резко сократили количество автобусов, и люди стали ездить друг у друга "на головах". Почему гулять в парке с семьёй или в одиночку, сидеть с удочкой на берегу речки или моря нельзя, а работать в цеху, где десятки, а то и сотни людей, можно? Нельзя ходить пешком в одиночку без пропуска, но можно толпиться при входе в метро, потому что выписан пропуск?! Скажите, что это за волшебная картинка на экране телефона, которая позволяет избежать заражения коварным вирусом?!
5. Противоречивость публичных якобы профессиональных советов насчёт мер профилактики очевидна: то призывают носить маски, то, оказывается, маски не эффективны и даже вредны. То под страхом штрафа "самоизолируют" людей в квартире, то публикуют данные, что учёные обнаружили связь заболеваемости коронавирусом с недостатком витамина D. Витамина D, Карл, который мы получаем во время прогулок в солнечные дни!
6. В России ежегодно есть волны эпидемий гриппа и ОРВИ. Если бы тестировали всех контактных, как делают сейчас, то какая была бы статистика? К слову, о статистике. Как расценивать такую информацию: "Заболевших 43, из них 19 бессимптомно"? Это как? "Я болею, но не болею"?! Поэтому и цифры сводок по болезни, мягко говоря, озадачивают. Вот цифры на 7 мая: заболевших - 177 160, выздоровевших - 23 803, умерло - 1 625 (смертность, к слову, менее 1 %). То есть, заболели сотни тысяч, вылечились - десятки тысяч, умерло меньше двух тысяч. А где остальные?!
Эти вопросы - на которые никто из сторонников "пандемии" и "самоизоляции" не может внятно ответить - можно продолжать бесконечно.
И ещё. Наша страна - северная. Если после долгой зимы весну (а то и лето) продержать людей в условиях гиподинамии без солнца, "на выходе" к осени (перед очередной бессолнечной, с нехваткой витаминов зимой) мы получим повальное резкое снижение иммунитета со всеми вытекающими негативными последствиями. Кто за это будет отвечать? Мне кажется, никто, а увеличение смертности пройдёт по другим строчкам, не от вируса...
Ещё раз подчеркну: болезнь не отрицаю, ничего не делать не предлагаю, но обратиться к здравому смыслу необходимо, и чем скорее, тем лучше.
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